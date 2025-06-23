ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін навмисно здійснює жорстокі атаки, щоб зобразити США слабкими, - Сибіга

Понеділок 23 червня 2025 11:09
UA EN RU
Путін навмисно здійснює жорстокі атаки, щоб зобразити США слабкими, - Сибіга Фото: Сибіга відреагував на обстріл Києва та области 23 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала масованого удару по Києву та області. У МЗС вважають, що мета диктатора РФ Володимира Путіна показати США слабкими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у сомережі Х.

Ще одна ніч терору. Російська армія випустила по Україні сотні ракет і дронів. Під прицілом Київ. Ворожі удари влучили в житлові райони. Станом на ранок щонайменше шість загиблих і десятки поранених.

Сібіга заявив, що такі атаки мають на меті не лише вбивства мирного населення, а й демонстрацію слабкості Заходу.

"Поки Путін говорить про удари на Близькому Сході, Росія відкидає мирні зусилля США в Європі та продовжує вбивства в Україні. Путін навмисно здійснює такі жорстокі атаки, щоб зобразити Америку слабкою", - зазначив він.

За словами Сібіги, настав момент дій: потрібні нові санкційні удари по російській економіці, жорсткі обмеження на нафтові доходи Москви і вторинні санкції для тих, хто допомагає Росії.

Україна також потребує термінової підтримки у сфері протиповітряної оборони, боєприпасів і розвитку оборонного виробництва.

"Цей тиждень - тиждень важливих самітів. І вони мають дати важливі результати. У нас немає часу чекати. Настав час продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", - наголосив Сибіга.

Обстріл Києва та області 23 червня

У ніч на 23 червня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України, зокрема столиці та Київській області. Удар був нанесений дронами-камікадзе "Шахед" та балістичними ракетами.

Повітряна тривога в Києві тривала понад 3 години. Вибухи пролунали одразу в кількох районах міста: Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському та Дарницькому. У Шевченківському районі ракета влучила в житловий будинок - загинули щонайменше шестеро людей, десятки отримали поранення.

У Київській області уламки пошкодили житлові будинки, готель і медичний заклад у Білій Церкві. Відомо про щонайменше одну загиблу та вісьмох постраждалих. Також травмовані двоє рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього удару.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
Новини
РФ, Іран і КНДР - це коаліція вбивць: Зеленський відреагував на нічний обстріл України
РФ, Іран і КНДР - це коаліція вбивць: Зеленський відреагував на нічний обстріл України
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді