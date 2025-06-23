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Путин намеренно осуществляет жестокие атаки, чтобы изобразить США слабыми, - Сибига

Понедельник 23 июня 2025 11:09
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Путин намеренно осуществляет жестокие атаки, чтобы изобразить США слабыми, - Сибига Фото: Сибига отреагировал на обстрелы Киева и области 23 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла массированный удар по Киеву и области. В МИД считают, что цель диктатора РФ Владимира Путина показать США слабыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в сомереже Х.

Еще одна ночь террора. Российская армия выпустила по Украине сотни ракет и дронов. Под прицелом Киев. Вражеские удары попали в жилые районы. По состоянию на утро по меньшей мере шесть погибших и десятки раненых.

Сибига заявил, что такие атаки имеют целью не только убийства мирного населения, но и демонстрацию слабости Запада.

"Пока Путин говорит об ударах на Ближнем Востоке, Россия отвергает мирные усилия США в Европе и продолжает убийства в Украине. Путин намеренно осуществляет такие жестокие атаки, чтобы изобразить Америку слабой", - отметил он.

По словам Сибиги, настал момент действий: нужны новые санкционные удары по российской экономике, жесткие ограничения на нефтяные доходы Москвы и вторичные санкции для тех, кто помогает России.

Украина также нуждается в срочной поддержке в сфере противовоздушной обороны, боеприпасов и развития оборонного производства.

"Эта неделя - неделя важных саммитов. И они должны дать важные результаты. У нас нет времени ждать. Пришло время продемонстрировать трансатлантическое единство и силу", - подчеркнул Сибига.

Обстрел Киева и области 23 июня

В ночь на 23 июня Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины, в частности столицы и Киевской области. Удар был нанесен дронами-камикадзе "Шахед" и баллистическими ракетами.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 3 часов. Взрывы прогремели сразу в нескольких районах города: Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском и Дарницком. В Шевченковском районе ракета попала в жилой дом - погибли по меньшей мере шесть человек, десятки получили ранения.

В Киевской области осколки повредили жилые дома, отель и медицинское учреждение в Белой Церкви. Известно о по меньшей мере одной погибшей и восьми пострадавших. Также травмированы двое спасателей, которые ликвидировали последствия предыдущего удара.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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