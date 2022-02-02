Путин нашел новую должность для Поклонской после отказа ехать в Кабо-Верде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский портал правовой информации.

Деятельность этой структуры и ее зарубежных учреждений направлена на реализацию российской государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, а также на распространение "объективного представления о современной России".

Согласно опубликованным указам, Поклонская освобождается от должности посла России в Кабо-Верде. И назначается замглавы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).

Напомним, в октябре 2021 года Владимир Путин назначил Поклонскую в Кабо-Верде, однако сразу последовала реакция украинской стороны, которая заявила, что работает над ее задержанием. Экс-прокурор фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с российским захватом Крыма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не оставит ее в покое, как и других предателей.

В декабре 2021 года Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской, по делу о государственной измене и сепаратизме ей грозит до 15 лет тюрьмы.