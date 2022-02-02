Путін знайшов нову посаду для Поклонської після відмови їхати до Кабо-Верде

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський портал правової інформації.

Діяльність цієї структури та її зарубіжних установ спрямована на реалізацію російської державної політики міжнародного гуманітарного співробітництва, а також на поширення "об'єктивного уявлення про сучасну Росію".

Згідно з опублікованими указами, Поклонська звільняється з посади посла Росії в Кабо-Верде. І призначається заступником голови Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництва).

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Володимир Путін призначив Поклонську в Кабо-Верде, однак відразу послідувала реакція української сторони, яка заявила, що працює над її затриманням. Екс-прокурор фігурує в кількох кримінальних справах, пов'язаних з російським захопленням Криму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Київ не залишить її в спокої, як і інших зрадників.

У грудні 2021 року Апеляційний суд Києва дав дозвіл на затримання Поклонської, у справі про державну зраду та сепаратизм їй загрожує до 15 років в'язниці.