ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін знайшов нову посаду для Поклонської після відмови їхати до Кабо-Верде

Новость на русском →
Москва, Середа 02 лютого 2022 20:49
Путін знайшов нову посаду для Поклонської після відмови їхати до Кабо-Верде Фото: Наталія Поклонська (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін знайшов нову посаду для колишнього українського прокурора Наталії Поклонської. Вона призначена заступником голови Росспівробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський портал правової інформації.

Згідно з опублікованими указами, Поклонська звільняється з посади посла Росії в Кабо-Верде. І призначається заступником голови Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництва).

Чим займається Росспівробітництво

Діяльність цієї структури та її зарубіжних установ спрямована на реалізацію російської державної політики міжнародного гуманітарного співробітництва, а також на поширення "об'єктивного уявлення про сучасну Росію".

Ключові напрямки:

  • підтримка росіян за кордоном і сприяння добровільному переселенню співвітчизників в Російську Федерацію;
  • сприяння набору іноземних студентів в російські виші;
  • зміцнення позицій російської мови, проведення тестів для видачі сертифікатів про володіння російською мовою.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Володимир Путін призначив Поклонську в Кабо-Верде, однак відразу послідувала реакція української сторони, яка заявила, що працює над її затриманням. Екс-прокурор фігурує в кількох кримінальних справах, пов'язаних з російським захопленням Криму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Київ не залишить її в спокої, як і інших зрадників.

У грудні 2021 року Апеляційний суд Києва дав дозвіл на затримання Поклонської, у справі про державну зраду та сепаратизм їй загрожує до 15 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Наталья Поклонская
NEWS
Джонсон сказав Путіну: вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком
Джонсон сказав Путіну: вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком
DAILY
Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом