Путін знайшов нову посаду для Поклонської після відмови їхати до Кабо-Верде
Президент Росії Володимир Путін знайшов нову посаду для колишнього українського прокурора Наталії Поклонської. Вона призначена заступником голови Росспівробітництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський портал правової інформації.
Згідно з опублікованими указами, Поклонська звільняється з посади посла Росії в Кабо-Верде. І призначається заступником голови Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництва).
Чим займається Росспівробітництво
Діяльність цієї структури та її зарубіжних установ спрямована на реалізацію російської державної політики міжнародного гуманітарного співробітництва, а також на поширення "об'єктивного уявлення про сучасну Росію".
Ключові напрямки:
- підтримка росіян за кордоном і сприяння добровільному переселенню співвітчизників в Російську Федерацію;
- сприяння набору іноземних студентів в російські виші;
- зміцнення позицій російської мови, проведення тестів для видачі сертифікатів про володіння російською мовою.
Нагадаємо, у жовтні 2021 року Володимир Путін призначив Поклонську в Кабо-Верде, однак відразу послідувала реакція української сторони, яка заявила, що працює над її затриманням. Екс-прокурор фігурує в кількох кримінальних справах, пов'язаних з російським захопленням Криму.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Київ не залишить її в спокої, як і інших зрадників.
У грудні 2021 року Апеляційний суд Києва дав дозвіл на затримання Поклонської, у справі про державну зраду та сепаратизм їй загрожує до 15 років в'язниці.