Путін знайшов нову посаду для Поклонської після відмови їхати до Кабо-Верде

Президент Росії Володимир Путін знайшов нову посаду для колишнього українського прокурора Наталії Поклонської. Вона призначена заступником голови Росспівробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський портал правової інформації.

Згідно з опублікованими указами, Поклонська звільняється з посади посла Росії в Кабо-Верде. І призначається заступником голови Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництва). Чим займається Росспівробітництво Діяльність цієї структури та її зарубіжних установ спрямована на реалізацію російської державної політики міжнародного гуманітарного співробітництва, а також на поширення "об'єктивного уявлення про сучасну Росію". Ключові напрямки: підтримка росіян за кордоном і сприяння добровільному переселенню співвітчизників в Російську Федерацію;

сприяння набору іноземних студентів в російські виші;

зміцнення позицій російської мови, проведення тестів для видачі сертифікатів про володіння російською мовою.