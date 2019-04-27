Путін нагадав Україні про припинення "реверсу" без транзиту газу

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін обіцяє продавати Україні газ дешевше

Без транзиту російського газу до Європи Україна не зможе організувати його реверсні поставки. Про це на прес-конференції заявив президент Росії Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

Путін нагадав, що перед першим туром виборів в Україні влада заявила представникам "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та Юрію Бойку, що при переході на прямі поставки ціна газу для України буде нижчою щонайменше на 25%.

"А якщо транзиту не буде? Ви розумієте, що тоді не буде реверсу. Адже реверс - він же віртуальний... Це таке серйозне питання, вони клеять дурня, займаються якимись політичними чварами - замість того, щоб подумати про пересічного громадянина України, який живе поточними турботами і змушений платити непомірну ціну за всі ці політичні фокуси", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив, що Росія може повністю припинити транзит газу через Україну.

На березневій зустрічі з Медведчуком і Бойком "Газпром" заявив про готовність продовжити транзитний контракт на поточних умовах.