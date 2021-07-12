Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"

В его статье говорится о том, что именно Владимир Ленин в 1918 убедил так называемую Донецко-Криворожскую республику действовать в составе Украины. Эта республика была провозглашена на территории нынешних юго-восточных областей.

В 1939 году после раздела Польши в состав УССР включили западноукраинские земли, в 1940 году - Бессарабию и Северную Буковину, в 1948 году - черноморский остров Змеиный, а в 1954 году - Крым.

Кроме того, он напомнил, что в 1945 году Закарпатская Украина выступала за присоединение в РСФСР или вступление в Советских Союз на правах отдельной республики, но ее включили в состав Украинской ССР.

"Таким образом, современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", - отметил Путин.