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У Путина назвали Украину "несамостоятельным" государством

Новина українською →
Москва, Четверг 01 июля 2021 14:34
У Путина назвали Украину "несамостоятельным" государством Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что Украина якобы несамостоятельное государство. В Кремле заявили о влиянии Запада на политику Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По его словам, РФ продумывает архитектуру мер безопасности, которые застрахуют ее на случай продолжения движения Киева в НАТО.

"Украина - несамостоятельное государство", - заявил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что "вопросы Украины решаются в Вашингтоне". Украинский лидер Владимир Зеленский резко ответил Путину.

"Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "а зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?", - сказал он.

Напомним, Владимир Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной. По его словам, в то же время, сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве.

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Владимир Путин Российская Федерация Украина
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