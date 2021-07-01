У Путина назвали Украину "несамостоятельным" государством

В России заявили, что Украина якобы несамостоятельное государство. В Кремле заявили о влиянии Запада на политику Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

По его словам, РФ продумывает архитектуру мер безопасности, которые застрахуют ее на случай продолжения движения Киева в НАТО.

"Украина - несамостоятельное государство", - заявил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что "вопросы Украины решаются в Вашингтоне". Украинский лидер Владимир Зеленский резко ответил Путину.

"Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "а зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?", - сказал он.