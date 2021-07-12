Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи"

У його статті йдеться про те, що саме Володимир Ленін в 1918 переконав так звану Донецько-Криворізьку республіку діяти в складі України. Ця республіка була проголошена на території нинішніх південно-східних областей.

У 1939 році після розподілу Польщі до складу УРСР включили західноукраїнські землі, в 1940 році - Бессарабію і Північну Буковину, в 1948 році - чорноморський острів Зміїний, а в 1954 році - Крим.

Крім того, він нагадав, що в 1945 році Закарпатська Україна виступала за приєднання до РРФСР або вступ до Радянського Союзу на правах окремої республіки, але її включили до складу Української РСР.

"Таким чином, сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам'ятаємо, що в значній мірі вона створювалася за рахунок історичної Росії. Досить порівняти, які землі возз'єдналися з російською державою в XVII столітті і з якими територіями УРСР вийшла зі складу Радянського Союзу ", - зазначив Путін.