Путин написал послание НАТО

Президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО и другим странам послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. Об этом сообщают росСМИ.

В частности, послание получили в Китае, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Похожие предложение РФ уже предлагала Североатлантическому альянсу, но там не согласились.

"Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, который объявила Россия", - говорится в послании.

Отметим, что лидеры стран-членов НАТО и других стран еще не ответили на послание Путина.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что не видит прорыва в переговорах с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отметим, что 3 июля Путин подписал закон о приостановлении действия договора о ракетах средней и малой дальности. Этот закон приостанавливает участие российской стороны в соглашении о ликвидации ракет.

Ранее министры иностранных дел стран Большой семерки требовали от Российской Федерации придерживаться условий договора о ракетах средней и малой дальности.