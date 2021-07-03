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Путин намерен укреплять "братские связи" русских с белорусами и украинцами

Новина українською →
Суббота 03 июля 2021 19:09
Путин намерен укреплять "братские связи" русских с белорусами и украинцами Фото: Российский президент Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Российский президент Владимир Путин подписал "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". В документе ставится задача "укрепление позиций русского языка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа.

В тексте стратегии ни разу не упоминается Украина. Однако одной из задач стратегии определено "укрепление братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

В указе утверждается, что в настоящее время "проводятся информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа России, ограничивается использование русского языка, запрещается деятельность российских средств массовой информации и использование российских информационных ресурсов".

В качестве одной из целей указом определено "укрепление позиций русского языка как языка международного общения".

Напомним, по данным опроса КМИС, в начале 2021 года среди лидеров иностранных государств хуже всего украинцы относятся к Владимиру Путину. Президенту России не доверяют 79,8% граждан, доверяют - 14,4%, баланс составляет -65,4%.

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