Путин намерен укреплять "братские связи" русских с белорусами и украинцами

Российский президент Владимир Путин подписал "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". В документе ставится задача "укрепление позиций русского языка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа .

В тексте стратегии ни разу не упоминается Украина. Однако одной из задач стратегии определено "укрепление братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

В указе утверждается, что в настоящее время "проводятся информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа России, ограничивается использование русского языка, запрещается деятельность российских средств массовой информации и использование российских информационных ресурсов".

В качестве одной из целей указом определено "укрепление позиций русского языка как языка международного общения".