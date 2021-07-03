Путін має намір зміцнювати "братські зв'язки" росіян з білорусами і українцями

Російський президент Володимир Путін підписав "Про Стратегію національної безпеки Російської Федерації". У документі ставиться завдання"зміцнення позицій російської мови".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документа .

У тексті стратегії жодного разу не згадується Україна. Однак одним із завдань стратегії визначено "зміцнення братських зв'язків між російським, білоруським і українським народами".

В указі стверджується, що в даний час "проводяться інформаційні кампанії, спрямовані на формування ворожого образу Росії, обмежується використання російської мови, забороняється діяльність російських засобів масової інформації та використання російських інформаційних ресурсів".

В якості однієї з цілей указом визначено"зміцнення позицій російської мови як мови міжнародного спілкування".