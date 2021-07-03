ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін має намір зміцнювати "братські зв'язки" росіян з білорусами і українцями

Новость на русском →
Субота 03 липня 2021 19:09
Путін має намір зміцнювати "братські зв'язки" росіян з білорусами і українцями Фото: російський президент Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

Російський президент Володимир Путін підписав "Про Стратегію національної безпеки Російської Федерації". У документі ставиться завдання"зміцнення позицій російської мови".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документа.

У тексті стратегії жодного разу не згадується Україна. Однак одним із завдань стратегії визначено "зміцнення братських зв'язків між російським, білоруським і українським народами".

В указі стверджується, що в даний час "проводяться інформаційні кампанії, спрямовані на формування ворожого образу Росії, обмежується використання російської мови, забороняється діяльність російських засобів масової інформації та використання російських інформаційних ресурсів".

В якості однієї з цілей указом визначено"зміцнення позицій російської мови як мови міжнародного спілкування".

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, на початку 2021 року серед лідерів іноземних держав найгірше українці ставляться до Володимира Путіна. Президенту Росії не довіряють 79,8% громадян, довіряють - 14,4%, баланс становить -65,4%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Білорусь
NEWS
Прикордонники про закриття Білоруссю кордону з Україною: нема жодних ознак
Прикордонники про закриття Білоруссю кордону з Україною: нема жодних ознак
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні