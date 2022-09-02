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Путин намерен создать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой, - ISW

Фото: Путин намерен создать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Руководство Российской Федерации, вероятно, намерено создать новые силы для усиления наступления на Украину осенью и зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, заявление Путина о планах ликвидировать в Украине "антироссийский анклав" свидетельствует о том, что российский президент не отказался от своих максималистских намерений захватить всю страну.

"Заявление Путина о "антироссийской" риторике, которая должна быть побеждена в военном отношении, чтобы защитить Россию, подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины и, вероятно, направлено на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и созданию сил осенью и зимой этого года", - отмечают в ISW.

Напомним, вчера во время открытого урока в Калининграде российский президент назвал новую цель "специальной операции". По словам Путина, на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России.

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