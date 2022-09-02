Путин намерен создать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой, - ISW

По мнению экспертов, заявление Путина о планах ликвидировать в Украине "антироссийский анклав" свидетельствует о том, что российский президент не отказался от своих максималистских намерений захватить всю страну.

"Заявление Путина о "антироссийской" риторике, которая должна быть побеждена в военном отношении, чтобы защитить Россию, подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины и, вероятно, направлено на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и созданию сил осенью и зимой этого года", - отмечают в ISW.