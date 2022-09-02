RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін має намір створити нові сили для наступу на Україну восени і взимку, - ISW

Фото: Путін має намір створити нові сили для наступу на Україну восени і взимку (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Керівництво Російської Федерації, ймовірно, має намір створити нові сили для посилення наступу на Україну восени і взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, заява Путіна про плани ліквідувати в Україні "антиросійський анклав" свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.

"Заява Путіна про "антиросійську" риторику, яка повинна бути переможена у військовому відношенні, щоб захистити Росію, підтверджує його максималістські наміри щодо України і, ймовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для призову до подальших зусиль Росії і створення сил восени і взимку цього року", - зазначають в ISW.

Нагадаємо, вчора під час відкритого уроку в Калінінграді російський президент назвав нову мету "спеціальної операції". За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує самій Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВійна в Україні