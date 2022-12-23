Путін намагається зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні, - ISW

Водночас, як вказують аналітики, диктатор підкреслює, що РФ
Фахівці нагадали, що армія Росії не здобула
Основні висновки Інституту вивчення війни:
Путін продовжує відмовлятися ставитися до президента України Володимира Зеленського як до рівноправного та суверенного партнера, що ще більше свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах.
Путін посилив існуючу російську інформаційну операцію, спрямовану на зменшення допомоги Заходу в сфері безпеки для України.
Начальник генерального штабу РФ Валерій Герасимов спробував відродити розвінчаний російський наратив про те, що Кремль вдерся в Україну, щоб "запобігти нападу" України на окуповані Росією Донбас і Крим.
У Кремлі стверджували, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу вдруге за тиждень відвідав передову в Україні, ймовірно, щоб відвернути критику про те, що Шойгу не є лідером військового часу.
Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин продовжує намагатися підвищити важливість військової компанії, щоб утвердитися як центральна фігура ультранаціоналістичної провоєнної спільноти Росії.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі провів переговори з представниками Росії щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
Російські війська продовжували завдавати обмежені контратаки на лінії Кремінна-Сватове, а українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Кремінної.
Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.
Російські війська посилюють заходи безпеки в Херсонській області та Криму, побоюючись контрнаступальних операцій України.
Високопоставлений російський чиновник спростував заяви про другу хвилю мобілізації на тлі триваючих зусиль із криптомобілізації.
Українські партизани продовжували завдавати ударів по російських окупантах і колаборантах.