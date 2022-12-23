Путин пытается снять с себя ответственность за ведение продолжительной войны в Украине, - ISW

Руководитель Кремля Владимир Путин пытается снять с себя ответственность и все чаще говорит о том, что Россия стремится поскорее прекратить войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В то же время, как указывают аналитики, диктатор подчеркивает, что РФ
Специалисты напомнили, что армия России не одержала
Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22 декабря украинские защитники уничтожили уже более 100 тысяч российских оккупантов.
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