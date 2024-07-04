Путін намагається на саміті ШОС легітимізувати агресію прорти Україні, - ЦСК

Путін намагається скористатися прагненням інших держав до співпраці у розв'язанні регіональних проблем в рамках саміту ШОС. Таким чином він хоче вийти з міжнародної ізоляції, легітимізуючи свою узурпацію влади у РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Як нагадують в ЦСК, в Астані за участі голови КНР Сі Цзіньпіна, лідерів інших держав об’єднання та російського диктатора путіна розпочався щорічний саміт Шанхайської організації співпраці.
"Участь Москви в обговоренні проблем боротьби з міжнародним тероризмом виглядає не лише цинічно, але й парадоксально з огляду на цілеспрямовану кампанію російського терору щодо мирного населення України", - йдеться в повідомленні.
Як зауважують у Центрі стратегічних комунікацій, за наявності політичної волі, саміт ШОС міг би реально посприяти швидкому завершенню російської агресії щодо України. Адже економіка та ОПК росії сьогодні критично залежать від держав, представлених сьогодні у Астані.
"Однієї зустрічі Сі Цзіньпіна з Путіним на саміті ШОС могло б вистачити, аби покласти край російській авантюрі в Україні", - стверджують у повідомленні.
Основу ШОС було закладено лідерами Росії, Китаю, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану у 1996-му році. Спочатку організація називалась "Шанхайська п'ятірка", втім вона була перейменована у 2001 році після вступу Узбекистану.
Також протягом наступних років до ШОС вступили:
Індія;
Пакистан;
Іран.
Основними цілями організації є:
зміцнення взаємної довіри між країнами-членами;
розвиток співробітництва з метою підтримання миру, безпеки і стабільності в регіоні;
спільна боротьба з тероризмом;
розвиток економічного співробітництва;
розширення культурної взаємодії.
Також варто додати, що днями, під час саміту ШОС відбулась зустріч лідера Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіна та диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, як повідомлялось раніше, сьогодні, 4 липня, Білорусь офіційно стала десятою країною-членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Рішення було ухвалено під час саміту в Казахстані.
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