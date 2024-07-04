Путін намагається на саміті ШОС легітимізувати агресію прорти Україні, - ЦСК

Путін намагається скористатися прагненням інших держав до співпраці у розв'язанні регіональних проблем в рамках саміту ШОС. Таким чином він хоче вийти з міжнародної ізоляції, легітимізуючи свою узурпацію влади у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій .

Як нагадують в ЦСК, в Астані за участі голови КНР Сі Цзіньпіна, лідерів інших держав об’єднання та російського диктатора путіна розпочався щорічний саміт Шанхайської організації співпраці.

"Участь Москви в обговоренні проблем боротьби з міжнародним тероризмом виглядає не лише цинічно, але й парадоксально з огляду на цілеспрямовану кампанію російського терору щодо мирного населення України", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують у Центрі стратегічних комунікацій, за наявності політичної волі, саміт ШОС міг би реально посприяти швидкому завершенню російської агресії щодо України. Адже економіка та ОПК росії сьогодні критично залежать від держав, представлених сьогодні у Астані.

"Однієї зустрічі Сі Цзіньпіна з Путіним на саміті ШОС могло б вистачити, аби покласти край російській авантюрі в Україні", - стверджують у повідомленні.