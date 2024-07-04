Путин пытается на саммите ШОС легитимизировать агрессию прортив Украины, - ЦСК
Путин пытается воспользоваться стремлением других государств к сотрудничеству в решении региональных проблем в рамках саммита ШОС. Таким образом, он хочет выйти из международной изоляции, легитимизируя свою узурпацию власти в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Как напоминают в ЦСК, в Астане с участием главы КНР Си Цзиньпина, лидеров других государств объединения и российского диктатора Путина начался ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества.
"Участие Москвы в обсуждении проблем борьбы с международным терроризмом выглядит не только цинично, но и парадоксально с учетом целенаправленной кампании российского террора в отношении мирного населения Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, при наличии политической воли, саммит ШОС мог бы реально помочь быстрому завершению российской агрессии по отношению к Украине. Ведь экономика и ОПК России сегодня критически зависят от государств, представленных сегодня в Астане.
"Одной встречи Си Цзиньпина с Путиным на саммите ШОС могло бы хватить, чтобы положить конец российской авантюре в Украине", - утверждают в сообщении.
Шанхайская организация сотрудничества
Основа ШОС была заложена лидерами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 1996 году. Первоначально организация называлась "Шанхайская пятерка", впрочем, она была переименована в 2001 году после вступления Узбекистана.
Также в течение следующих лет в ШОС вступили:
Индия;
Пакистан;
Иран.
Основными целями организации являются:
укрепление взаимного доверия между странами-членами;
развитие сотрудничества в целях поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе;
общая борьба с терроризмом;
развитие экономического сотрудничества;
расширение культурного взаимодействия.
Также следует добавить, что на днях во время саммита ШОС состоялась встреча лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина.
Напомним, как сообщалось ранее, сегодня, 4 июля, Белоруссия официально стала десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Решение было принято на саммите в Казахстане.
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