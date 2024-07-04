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Путин пытается на саммите ШОС легитимизировать агрессию прортив Украины, - ЦСК

ШОС, Четверг 04 июля 2024 13:58
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Путин пытается на саммите ШОС легитимизировать агрессию прортив Украины, - ЦСК Фото: Путин использует саммит ШОС для диктаторских планов по Украине (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Путин пытается воспользоваться стремлением других государств к сотрудничеству в решении региональных проблем в рамках саммита ШОС. Таким образом, он хочет выйти из международной изоляции, легитимизируя свою узурпацию власти в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Как напоминают в ЦСК, в Астане с участием главы КНР Си Цзиньпина, лидеров других государств объединения и российского диктатора Путина начался ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества.

"Участие Москвы в обсуждении проблем борьбы с международным терроризмом выглядит не только цинично, но и парадоксально с учетом целенаправленной кампании российского террора в отношении мирного населения Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, при наличии политической воли, саммит ШОС мог бы реально помочь быстрому завершению российской агрессии по отношению к Украине. Ведь экономика и ОПК России сегодня критически зависят от государств, представленных сегодня в Астане.

"Одной встречи Си Цзиньпина с Путиным на саммите ШОС могло бы хватить, чтобы положить конец российской авантюре в Украине", - утверждают в сообщении.

Шанхайская организация сотрудничества

Основа ШОС была заложена лидерами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 1996 году. Первоначально организация называлась "Шанхайская пятерка", впрочем, она была переименована в 2001 году после вступления Узбекистана.

Также в течение следующих лет в ШОС вступили:

Индия;

Пакистан;

Иран.

Основными целями организации являются:

укрепление взаимного доверия между странами-членами;

развитие сотрудничества в целях поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе;

общая борьба с терроризмом;

развитие экономического сотрудничества;

расширение культурного взаимодействия.

Также следует добавить, что на днях во время саммита ШОС состоялась встреча лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина.

Напомним, как сообщалось ранее, сегодня, 4 июля, Белоруссия официально стала десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Решение было принято на саммите в Казахстане.

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