Путин пытается на саммите ШОС легитимизировать агрессию прортив Украины, - ЦСК

Путин пытается воспользоваться стремлением других государств к сотрудничеству в решении региональных проблем в рамках саммита ШОС. Таким образом, он хочет выйти из международной изоляции, легитимизируя свою узурпацию власти в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций .

Как напоминают в ЦСК, в Астане с участием главы КНР Си Цзиньпина, лидеров других государств объединения и российского диктатора Путина начался ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества.

"Участие Москвы в обсуждении проблем борьбы с международным терроризмом выглядит не только цинично, но и парадоксально с учетом целенаправленной кампании российского террора в отношении мирного населения Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, при наличии политической воли, саммит ШОС мог бы реально помочь быстрому завершению российской агрессии по отношению к Украине. Ведь экономика и ОПК России сегодня критически зависят от государств, представленных сегодня в Астане.

"Одной встречи Си Цзиньпина с Путиным на саммите ШОС могло бы хватить, чтобы положить конец российской авантюре в Украине", - утверждают в сообщении.