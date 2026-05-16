Путін намагається приховати проблеми в економіці РФ: в ISW викрили брехню Кремля

Аналітики наголошують, що офіційні заяви Кремля не показують реального стану російської економіки.

15 травня Путін заявив, що заходи російського уряду вже почали давати "стримані, але позитивні результати".

За його словами, у березні 2026 року оптова торгівля у Росії зросла на 8%, роздрібна торгівля зросла на 6,2%, промислове виробництво на 2,3%, а виробництво загалом - на 3%.

Також диктатор заявив, що ВВП Росії у березні виріс на 1,8%, а рівень безробіття залишився на рівні 2,2%.

Однак одне з російських незалежних медіа звернуло увагу, що Путін не сказав про інші важливі дані. Зокрема, ВВП Росії у січні та лютому 2026 року у річному вимірі знижувався.

Крім того, Міністерство економічного розвитку РФ погіршило прогноз економічного зростання на 2026 рік - із 1,3% до 0,4%.

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що за перші чотири місяці 2026 року дефіцит бюджету Росії досяг 78,4 млрд доларів. Це майже удвічі більше, ніж за такий самий період 2025 року. Також ця сума вже перевищила понад 150% від усього дефіциту, який РФ планувала на весь 2026 рік.

За даними СЗРУ, за перші чотири місяці 2026 року російський уряд витратив 235 млрд доларів. Це на 15,7% більше, ніж торік. Значна частина цих грошей пішла на військові витрати, соціальні програми та підтримку окремих секторів економіки.

Щоб компенсувати збільшення витрат, російська влада у січні 2026 року підвищила податок на додану вартість.

Також, за інформацією української розвідки, Росія, ймовірно, буде змушена ще більше збільшувати внутрішні запозичення. При цьому лише за перші чотири місяці 2026 року Росія витратила 14,8 млрд доларів на виплату відсотків за державним боргом.

Про проблеми в економіці свідчить і ситуація з бізнесом. Forbes повідомив, щоу першому кварталі 2026 року в Росії закрилися 209 тисяч малих і середніх підприємств. Це майже на 9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Однією з причин називають саме підвищення ПДВ.

Окремо аналітики звернули увагу на зростання витрат російських регіонів на вербування військових.

За даними одного з опозиційних проєктів, середньомісячні витрати регіональної влади на бонуси та виплати військовим у 2026 році зросли більш ніж удвічі, із 358 млн рублів до 802 млн рублів.

Це створює додаткове навантаження на федеральний бюджет Росії, оскільки Москва регулярно допомагає регіонам коштами та списує їм борги. Зокрема, 14 травня Росія списала борги Архангельській, Калузькій, Липецькій, Оренбурзькій, Смоленській та Тульській областям.

В ISW зазначають, що економіка Росії зараз значною мірою тримається на державних витратах та грошах, пов’язаних із війною, а не на розвитку приватного бізнесу.

Аналітики також нагадують, що Путін неодноразово називав низький рівень безробіття ознакою сильної економіки. Однак, за їхніми словами, це також свідчить про серйозний дефіцит робочої сили, який посилився через війну.