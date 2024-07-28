Путін накинувся з погрозами на США через розміщення ракет у Німеччині

Путін заявив, що в зоні досяжності американських ракет, які можуть бути розміщені у Німеччині, будуть важливі російські об'єкти державного та військового управління, а час підльоту ракет, "які у перспективі можуть бути оснащені і ядерними боєголовками", становитиме близько 10 хвилин.

"У випадку реалізації Сполученими Штатами Америки подібних планів будемо вважати себе вільними від раніше взятого одностороннього мораторію про розгортання ударних засобів середньої і меншої дальності, включаючи підвищення можливостей берегових військ нашого військово-морського флоту", - сказав диктатор.

Крім того, він стверджує, що розробка низки ударних систем середньої та меншої дальності перебуває на фінальній стадії.

"Вживатимемо дзеркальні заходи щодо розгортання таких систем з урахуванням дій США та їх сателітів у Європі та інших регіонах світу", - заявив Путін.