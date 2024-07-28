Путин набросился с угрозами на США из-за размещения ракет в Германии

Путин заявил, что в зоне досягаемости американских ракет, которые могут быть размещены в Германии, будут важны российские объекты государственного и военного управления, а время подлета ракет, "которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками", составит около 10 минут.

"В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого одностороннего моратория о развертывании ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота", - сказал диктатор.

Кроме того, он утверждает, что разработка ряда ударных систем средней и меньшей дальности находится на финальной стадии.

"Будем принимать зеркальные меры по развертыванию таких систем с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира", - заявил Путин.