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Путин набросился с угрозами на США из-за размещения ракет в Германии

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия угрожает США из-за планов разместить на территории Германии американские ракеты дальнего радиуса действия. Москва обещает "зеркальные меры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина на параде ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Путин заявил, что в зоне досягаемости американских ракет, которые могут быть размещены в Германии, будут важны российские объекты государственного и военного управления, а время подлета ракет, "которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками", составит около 10 минут.

"В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого одностороннего моратория о развертывании ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота", - сказал диктатор.

Кроме того, он утверждает, что разработка ряда ударных систем средней и меньшей дальности находится на финальной стадии.

"Будем принимать зеркальные меры по развертыванию таких систем с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира", - заявил Путин.

 

 

Размещение ракет в Германии

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что в 2026 году США начнут размещать в Германию дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. В частности, речь идет о ракетах SM-6 и Tomahawk.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала планы США. Она заявила, что Путин постоянно расширяет арсенал, чем угрожает Европе. По ее словам, Германия может таким образом защитить себя и балтийских партнеров.

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