Путін наказав своїм військам продовжити бойові дії в Україні "для виконання завдань"

Мирний план США

Відзначимо, що донедавна проходили переговори між Україною та США щодо мирної угоди для завершення війни. Також нещодавно спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, а також зять американського лідера Джаред Кушнер, відвідали Москву. У російській столиці вони зустрілися з Путіним, щоб обговорити пункти мирної угоди щодо України.

При цьому у Кремлі заявили, що під час зустрічі Віткофф і Путін обговорили лише загальні підходи та територіальні питання, але без детального аналізу американської ініціативи.

За даними Bloomberg, наразі Україна та Сполучені Штати не змогли узгодити позиції щодо територіального питання. Як повідомляють джерела видання, Вашингтон нібито прагне переконати Київ піти на поступки стосовно Донбасу, проте українська сторона рішуче відкидає ці пропозиції.

10 грудня Україна надіслала адміністрації президента США Дональда Трампа свою детальну, покрокову відповідь на останню версію американського мирного плану. Українська сторона включила до цієї відповіді зауваження та пропозиції щодо внесення правок, які, серед іншого, стосуються статусу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та тимчасово окупованих територій.