Путін наказав створити "буферну зону", а у США пригрозили РФ санкціями: новини за 22 травня

Російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб його війська створили на кордоні з Україною "буферну зону". Водночас у Сенаті США пригрозили Росії жорсткими санкціями.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 22 травня, - в матеріалі РБК-Україна .

Путін знову наказав створити "буферну зону" на кордоні з Україною

Російські війська почали реалізацію плану зі створення так званої "буферної зони безпеки" вздовж кордону з Україною, заявив російський диктатор Володимир Путін.

"Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України", - розповів він.

Путіну дали кілька днів. Сенат США готовий схвалити жорсткі санкції

Сенат США готовий схвалити законопроект про жорсткі санкції проти Росії, якщо Володимир Путін протягом кількох днів не покаже прагнення до миру.

Законопроєкт про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну отримав 81 співавтора в Сенаті США.

США проаналізують усю допомогу, виділену Україні, - Рубіо

США ще раз проведуть аналіз усієї допомоги, наданої Україні за останні роки. У разі порушень цим питанням займуться, розповів держсекретар США Марко Рубіо.

Він нагадав, що у США є генеральні інспектори, а також спеціальний генеральний інспектор з цього питання, який розглядатиме всі ці витрати.

Шпигунство на кордоні? У НАТО заявили, що росіяни могли зламати камери: реакція ДПСУ

Розвідки країн НАТО заявили, що хакери ГРУ могли отримати доступ до камер на кордоні України. Однак українські прикордонники спростовують це.

"За системами відеоспостереження ДПСУ на кордоні проникнення або втручання не було", - сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Україна передала Росії список імен для обміну "1000 на 1000"

Україна вже підготувала список імен для обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". Його передали російській стороні, розповів у коментарі РБК-Україна заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.