Путін наказав Шойгу зупинити наступ ЗСУ до початку жовтня, - ISW

"Інсайдерське джерело в Кремлі заявило, що Путін, як повідомляється, дав міністру оборони Росії Сергію Шойгу термін в один місяць до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на лінії фронту, зупинити український контрнаступ і повернути російським військам ініціативу", - йдеться у повідомленні. .

При цьому в Інституті вивчення війни зазначають, що заява інсайдера може свідчити про те, що російське військове командування, можливо, віддає накази про безперервні контратаки в надії довести український контрнаступ до кульмінації, навіть якщо це коштуватиме великі втрати для російського військового потенціалу.

Крім цього, у звіті ISW нагадують, що Путін вперше визнав початок українського контрнаступу 9 червня. Про нього він говорив у контексті двох моментів – нібито українські сили не досягнуть значних успіхів через добре підготовлену російську оборону і що українські війська зазнають великих втрат особового складу та західної військової техніки.

"Путін та Кремль представляють російські оборонні операції як велику перемогу на полі бою, а постійні російські контратаки дозволяють Кремлю стверджувати, що ці операції є окремими перемогами на тлі загальної відсутності успіхів росіян на інших ділянках фронту", - йдеться у звіті.

Контрнаступ ЗСУ

Як писав раніше Bloomberg, Україна неухильно домагається прогресу на полі бою і підвищує ціну війни для Росії. Це відбувається, попри похмурі оцінки деяких союзників щодо нібито повільних темпів контрнаступу. При цьому, як раніше стверджували аналітики Інституту вивчення війни, Путін маніпулює темою переговорного процесу з Україною, початку якого нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ, хоча окупаційний контингент Росармії продовжує свої штурми та атаки на Донбасі. При цьому в Кремлі намагаються показати контрнаступ невдалим, щоб підняти моральний дух окупантів.