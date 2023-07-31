Чому Путін маніпулює темою переговорів на тлі контрнаступу ЗСУ: відповідь ISW

Російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорного процесу з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ, хоча окупаційний контингент Росармії продовжує свої штурми та атаки на Донбасі.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Керівник Кремля на прес-конференції на саміті "Росія - Африка" 29 липня звинуватив Україну в початку широкомасштабного контрнаступу, нібито, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню, поки її окупаційний військовий контингент намагається відбитися від атак ЗСУ.

В Інституті вивчення війни зазначають, що російські офіційні особи раніше використовували згадку про переговори як "зброю", щоб звинуватити Україну в тому, що вона є "стороною, яка не бажає розпочинати переговори".

Як вважають експерти ISW, Путін, ймовірно, використовує обговорення контрнаступу ЗСУ, щоб "спростувати повідомлення про успіхи України на полі бою, і звинуватити Україну в відсутності інтересу в потенційному переговорному процесі".

Також аналітики звертають увагу, що війська РФ проводили свої атаки, зокрема в Луганській та Донецькій областях, майже безперервно з того часу, як ЗСУ розпочали контрнаступальні дії. При цьому Путін про це, природньо, не згадав, йдеться у звіті.

Розповіді Путіна про нібито бажання переговорів

Днями глава Африканського союзу Азалі Ассумані на полях саміту "Африка - Росія" заявив, що російський диктатор нібито бажає вести переговори щодо завершення війни з Україною. Путін стверджував, буцімто потрібно лише "переконати іншу сторону".

Водночас керівник Кремля розповів африканським лідерам небилицю про те, як Україна та РФ нібито майже домовилися про припинення війни під час переговорів у Туреччині, і що Москва "на прохання" вивела свої війська з Київської області.

Як зазначив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, Путін може лише випрошувати "переговори хоч із кимось щодо України", і міжнародній спільноті вже час визнати, що висловлювання кремлівського керівника не впливають на глобальні процеси.

Переговори з РФ

Нагадаємо, що минулого року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення, схвалене Радою національної безпеки та оборони, яке забороняє будь-які переговори з Путіним.

Як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, двері для діалогу з РФ наразі зачинені. Він нагадав про прості умови, які Україна ставить для завершення конфлікту.

При цьому Зеленський припустив, що російський диктатор захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму.