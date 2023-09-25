Путин дал приказ Шойгу остановить наступление ВСУ до начала октября, - ISW

"Инсайдерский источник в Кремле заявил, что Путин, как сообщается, дал министру обороны России Сергею Шойгу срок в один месяц до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на линии фронта, остановить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу", - говорится в сообщении.

При этом, в Институте изучения войны отмечают, что заявление инсайдера может свидетельствовать о том, что российское военное командование, возможно, отдает приказы о непрерывных контратаках в надежде довести украинское контрнаступление до кульминации, даже если это будет стоить больших потерь для российского военного потенциала.

Помимо этого, в отчете ISW напоминают, что Путин впервые признал начало украинского контрнаступления 9 июня,. О нем он говорил в контексте двух моментов - якобы украинские силы не достигнут значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны и что украинские войска несут большие потери личного состава и западной военной техники.

"Путин и Кремль представляют российские оборонительные операции как большую победу на поле боя, а постоянные российские контратаки позволяют Кремлю утверждать, что эти операции являются отдельными победами на фоне общего отсутствия успехов россиян на других участках фронта", - говорится в отчете.

Контрнаступление ВСУ

Как писал ранее Bloomberg, Украина неуклонно добивается прогресса на поле боя и повышает цену войны для России. Это происходит, несмотря на мрачные оценки некоторых союзников, касающихся якобы медленных темпов контрнаступления. При этом, как ранее утверждали аналитики Института изучения войны, Путин манипулирует темой переговорного процесса с Украиной, началу которого якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ, хотя оккупационный контингент Росармии продолжает свои штурмы и атаки на Донбассе. При этом, в Кремле стараются показать контрнаступление неудавшимся, чтобы поднять моральный дух оккупантов.