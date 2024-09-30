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Путин распорядился набрать в армию 130 тысяч срочников

Россия, Понедельник 30 сентября 2024 13:19
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Путин распорядился набрать в армию 130 тысяч срочников Фото: Путин объявил осенний призыв в армию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин распорядился провести с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на, в количестве 133 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Этим же указом проводится увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Российская армия

Ранее Путин своим указом распорядился увеличить штатную численность российской армии на 180 тысяч до 2 млн 389 тысяч человек, а численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Это третий указ, подписанный Путиным об увеличении численности российских вооруженных сил с начала войны против Украины в феврале 2022 года.

Однако по данным британкой разведки, планы Путина увеличить свою армию на 180 тысяч человек столкнуться с трудностями. Они обусловлены тяжелыми потерями в Украине и проблемами с набором.

Война в Украине стала дорогостоящим мероприятием для России, особенно с точки зрения личного состава. С начала конфликта Россия потеряла 610 тысяч человек (убитых и раненых).

Как сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, в мае 2024 года численность российских войск на территории Украины значительно увеличилась с 2022 года и составляет около 510 тысяч.

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