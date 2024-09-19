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Британська розвідка оцінила здатність Путіна збільшити армію на 180 тисяч

Україна, Четвер 19 вересня 2024 12:23
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Британська розвідка оцінила здатність Путіна збільшити армію на 180 тисяч Фото: Путін навряд чи зможе збільшити армію на 180 тисяч (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Плани Володимира Путіна збільшити свою армію на 180 тисяч людей зіткнуться із труднощами. Вони зумовлені тяжкими втратами в Україні та проблемами з набором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, 16 вересня Путін підписав указ про збільшення чисельності російських збройних сил на 180 тисяч осіб до загальної чисельності 1,5 млн осіб, який набуде чинності з грудня 2024 року. Це третій указ, підписаний Путіним про збільшення чисельності російських збройних сил із початку війни проти України у лютому 2022 року.

Прагнення Росії до розширення своїх збройних сил добре відоме. У грудні 2022 року тодішній міністр оборони Сергій Шойгу закликав збільшити чисельність російських військ до 1,5 мільйона людей, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія, швидше за все, збільшить кількість та розмір підрозділів у своїх сухопутних військах, щоб розмістити більшу частину додаткових 180 тисяч осіб.

"Незважаючи на заявлений намір розширити свої сили, цілком імовірно, що це прагнення буде утруднено важкими втратами, що продовжуються в конфлікті з Україною, і проблемами з набором особового складу", - зазначають у Міноборони Британії.

Дорога війна

За даними британської розвідки, війна в Україні стала дорогим заходом для Росії, особливо з погляду особового складу. З початку конфлікту Росія втратила 610 тисяч осіб (убитих та поранених).

Темпи набору російських військових у 2024 році знизилися порівняно з темпами, досягнутими у 2023 році. Це призвело до того, що російське міністерство оборони збільшило бонуси за прийом на службу у серпні 2024 року. Виплати військовослужбовцям склали близько 8% федеральних витрат на рік до червня 2024 року.

Володимир Путін своїм указом розпорядився збільшити штатну чисельність російської армії на 180 тисяч до 2 млн 389 тисяч осіб, а чисельність військовослужбовців до 1,5 млн осіб.

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