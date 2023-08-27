Путін наказав бійцям "Вагнера" підписати присягу на вірність РФ

Указ зобов'язує всіх, хто виконує роботу від імені військових РФ та підтримує те, що Москва називає "спеціальною військовою операцією", принести присягу на вірність Росії.

В тексті йдеться, що це має "сформувати духовно-моральні засади оборони Росії".

Ймовірна смерть Пригожина

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту. Пізніше з'явилась інформація, що на літаку був власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, командир організації Дмитро Уткін та ще низка бойовиків.

Офіційно його смерть досі не підтвердили, але російські рятувальники повідомили, що знайшли рештки всіх пасажирів літака. В американській розвідці вважають, що Пригожин таки загинув.

Західний чиновник розповів Financial Times, що бізнес-джет могли збити російською ЗРК, а New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.

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