Путін нахабно використовує БРІКС для ослаблення Заходу та України, - The Telegraph

У російській Казані проходить саміт БРІКС, куди з'їхалися лідери близько 20 країн. Видання назвало саміт дипломатичним переворотом для Путіна. Оскільки диктатора не уникають як міжнародного вигнанця, а навпаки - він головує на зустрічі країн, які представляють приблизно половину населення світу та близько 30% світової економіки.

До БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, а також Іран і Єгипет. Президент Туреччини, яка є членом НАТО, Реджеп Таїп Ердоган також приїхав до Казані. Присутність китайського лідера Сі Цзіньпіна та прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчить про важливість саміту, конкуруючи з G7.

Найбільш обурливим для України є те, що на саміт БРІКС запросили генсека ООН Антоніу Гутерріша. Крім того, кілька країн, які беруть участь у саміті, ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

Як пише The Telegraph, Путін використовує БРІКС, щоб показати, що він не ізольований і щоб ослабити вплив Заходу.

Але Росія стикається з перешкодою, зокрема з тим, що серед членів БРІКС є країни, які ніколи між собою не домовляться. Наприклад, Китай та Індія, Саудівська Аравія та Іран, Єгипет та Ефіопія також навряд чи зустрінуться віч-на-віч. На відміну від G7 ворожнеча між країнами, ймовірно, зруйнує загарбницькі амбіції Путіна.

"Незважаючи на це, цей саміт має велике значення для балансу світових сил і майбутнього України", - зазначають автори.

Видання припускає, що у разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США він, ймовірно, матиме сміливість припинити підтримку України. Тому Україна обурена запрошенням Гутерріша до Казані.

"Найбільш нахабно те, що російський лідер представив себе представником постколоніалізму, навіть коли він проводить саміт у стародавньому ханстві, анексованому Росією. Більше того, чим ще є спроба окупації України, як не імперіалістичною витівкою?" - додає видання.