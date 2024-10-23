Путин нагло использует БРИКС для ослабления Запада и Украины, - The Telegraph

В Казани проходит саммит БРИКС, куда съехались лидеры около 20 стран. Издание назвало саммит дипломатическим переворотом для Путина. Поскольку диктатора не избегают как международного изгнанника, а наоборот - он председательствует на встрече стран, представляющих примерно половину населения мира и около 30% мировой экономики.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а также Иран и Египет. Президент Турции, которая является членом НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган также приехал в Казань. Присутствие китайского лидера Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди свидетельствует о важности саммита, конкурируя с G7.

Наиболее возмутительно для Украины являться то, что на саммит БРИКС пригласили генсека ООН Антониу Гутерриша. Кроме того, несколько участвующих в саммите стран ратифицировали Римский устав Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

Как пишет The Telegraph, Путин использует БРИКС, чтобы показать, что он не изолирован и чтобы ослабить влияние Запада.

Но Россия сталкивается с препятствием, в том числе с тем, что среди членов БРИКС есть страны, которые никогда между собой не договорятся. К примеру, Китай и Индия, Саудовская Аравия и Иран, Египет и Эфиопия также вряд ли встретятся лицом к лицу. В отличие от G7 рознь между странами, вероятно, разрушит захватнические амбиции Путина.

"Несмотря на это этот саммит имеет большое значение для баланса мировых сил и будущего Украины", - отмечают авторы.

Издание предполагает, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США у него, вероятно, будет смелость прекратить поддержку Украины. Поэтому Украина возмущена приглашением Гутерриша в Казань.

"Самое наглое то, что российский лидер представил себя представителем постколониализма, даже когда он проводит саммит в древнем ханстве, аннексированном Россией. Более того, чем еще есть попытка оккупации Украины, как не империалистической затеей?" - добавляет издание.