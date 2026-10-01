"Не залякування". Путін вперше висловився про нові ядерні погрози країнам НАТО

Під час свого виступу Путін висловився щодо листування та дипломатичних сигналів у бік Північноатлантичного альянсу.

За його словами, такі дії нібито не варто розцінювати як тиск чи залякування.

"Листи до НАТО це не залякування, це відповідь на спроби нас залякати", - стверджує російський диктатор.

Окремо Путін зачепив тему можливої ескалації та прямого військового зіткнення на території РФ. Він заявив про готовність застосувати весь арсенал у разі загрози окремим регіонам.

За його словами, якщо мова дійде до прямого нападу на РФ, зокрема на Калінінград, неминуче і негайно постане питання про застосування всіх видів озброєнь, які є в розпорядженні Росії.