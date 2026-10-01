"Не запугивание". Путин впервые высказался о новых ядерных угрозах странам НАТО

Во время своего выступления Путин высказался по поводу переписки и дипломатических сигналов в сторону Североатлантического альянса.

По его словам, такие действия якобы не стоит расценивать как давление или устрашение.

"Письма в НАТО это не устрашение, это ответ на попытки нас запугать", - утверждает российский диктатор.

Отдельно Путин затронул тему возможной эскалации и прямого военного столкновения на территории РФ. Он заявил о готовности применить весь арсенал в случае угрозы отдельным регионам.

По его словам, если речь дойдет до прямого нападения на РФ, в том числе на Калининград, неизбежно и немедленно возникнет вопрос о применении всех видов вооружений, имеющихся в распоряжении России.