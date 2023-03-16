Путін нафантазував проблему з продуктами в Європі: "Будуть до нас за ріпою їхати"

Диктатор Володимир Путін заявляє, що жителі Європи будуть вимушені їхати до Росії за продуктами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву самого Путіна.

За словами Путіна, у Європі нібито наразі проблеми з продуктами через те, що основні постачальники були з Росії. На його думку, до проблем з продуктами в ЄС привели антиросійські санкції.

Щобільше, Путін впевнений, що європейцям доведеться їхати в Росію за продовольством.

"Влада радить європейцям замість томатів у салат використовувати ріпу. Ріпа гарний продукт, але і за нею їм доведеться їхати в Росію. Рівень врожаю у нас значно вище, у них там засухи та і без наших добрив вони не зможуть збільшити кількість урожаю", - сказав він.