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Путин нафантазировал проблему с продуктами в Европе: "Будут к нам за репой ехать"

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Наталья Кава

Диктатор Владимир Путин заявляет, что жители Европы будут вынуждены ехать в Россию за продуктами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

По словам Путина, в Европе вроде бы сейчас проблемы с продуктами из-за того, что основные поставщики были из России. По его мнению, проблемы с продуктами в ЕС привели антироссийские санкции.

Более того, Путин уверен, что европейцам придется ехать в Россию за продовольствием.

"Власть советует европейцам вместо томатов в салат использовать репу. Репа хороший продукт, но и за ними им придется ехать в Россию. Уровень урожая у нас значительно выше, у них там засухи и без наших удобрений они не смогут увеличить количество урожая", - сказал он.

Напомним, ранее Путин допустил распад Российской Федерации.

Кроме того, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предполагает, что РФ может развалиться на несколько субъектов.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация