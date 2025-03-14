Путін надіслав Трампу свою пропозицію щодо припинення вогню, - Reuters

Глава Кремля Володимир Путін направив президенту США Дональду Трампу свою пропозицію щодо війни в Україні. Вона стосується припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, глава Кремля Володимир Путін надіслав Дональду Трампу повідомлення про свою пропозицію щодо припинення вогню в Україні. Воно було надіслане через спеціального посланця Трампа (ймовірно, йдеться про Стіва Віткоффа, - ред).
Як пише видання, посилаючись на заяву російської сторони, у Кремлі бачать "підстави для "обережного оптимізму" щодо того, що угода може бути досягнута".
Додамо, що за даними журналістів, Трамп знову висунув вимогу до Росії підписати і завершити "угоду про припинення вогню та остаточну угоду", заявивши, що він "витягне США" з того, що він назвав "справжнім бардаком із Росією".
11 березня США та Україна погодили можливість припинення вогню в Україні на 30 днів. Після цього в Кремлі заявили, що аналізують заяви сторін під час переговорів.
Пізніше Путін заявив, що нібито не проти припинення вогню, але згадав про деякі "нюанси".
Уточнимо, що ця заява прозвучала на тлі того, що спецпредставник президента США Стівен Віткофф прибув до Москви для обговорення завершення війни в Україні в рамках другої поїздки.
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