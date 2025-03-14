Путин направил Трампу свое предложение по прекращению огня, - Reuters

Так, глава Кремля Владимир Путин направил Дональду Трампу сообщение о своем предложении по прекращению огня в Украине. Оно было направлено через специального посланника Трампа (вероятно, речь идет о Стиве Уиткоффе, - ред).

Как пишет издание, ссылаясь на заявление российской стороны, в Кремля видят "основания для "осторожного оптимизма" в отношении того, что сделка может быть достигнута".

Добавим, что по данным журналистов, Трамп вновь потребовал от России подписать и завершить "соглашение о прекращении огня и окончательном соглашении", заявив, что он "вытащит США" из того, что он назвал "настоящим бардаком с Россией".