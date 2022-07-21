Путин надеется, что США забудут об Украине, - директор ЦРУ

Президент России Владимир Путин считает, что США забудут об Украине.
Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.
"Взгляд Путина на американцев заключается в том, что мы всегда страдаем от синдрома дефицита внимания и отвлекаемся на что-то другое. Я думаю, что сейчас он не прав", - сказал Бернс.
Бернс отметил, что в последнее время Путин полагается на все меньший круг советников.
"Он непрестанно подозрителен, всегда настроен на уязвимые места, которыми может воспользоваться. Путин не очень верит в наших лучших ангелов", - добавил Бернс.
Напомним, Россия якобы готова содействовать экспорту продовольствия из Украины, но после того, как будут сняты санкции по поставкам зерна из РФ.
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