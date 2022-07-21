RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін сподівається, що США забудуть про Україну, - директор ЦРУ

Фото: Вільям Бернс, директор ЦРУ США (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Росії Володимир Путін вважає, що США забудуть про Україну.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"Погляд Путіна на американців полягає в тому, що ми завжди страждаємо від синдрому дефіциту уваги і відволікаємося на щось інше. Я думаю, що зараз він не правий", - сказав Бернс.

Бернс зазначив, що останнім часом Путін покладається на дедалі менше коло радників.

"Він невпинно підозрілий, завжди налаштований на вразливі місця, якими може скористатися. Путін не дуже вірить у наших кращих ангелів", - додав Бернс.

Нагадаємо, Росія нібито готова сприяти експорту продовольства з України, але після того, як будуть зняті санкції з постачання зерна з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиУкраїна