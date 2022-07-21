Путін сподівається, що США забудуть про Україну, - директор ЦРУ

Президент Росії Володимир Путін вважає, що США забудуть про Україну.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.
"Погляд Путіна на американців полягає в тому, що ми завжди страждаємо від синдрому дефіциту уваги і відволікаємося на щось інше. Я думаю, що зараз він не правий", - сказав Бернс.
Бернс зазначив, що останнім часом Путін покладається на дедалі менше коло радників.
"Він невпинно підозрілий, завжди налаштований на вразливі місця, якими може скористатися. Путін не дуже вірить у наших кращих ангелів", - додав Бернс.
Нагадаємо, Росія нібито готова сприяти експорту продовольства з України, але після того, як будуть зняті санкції з постачання зерна з РФ.
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