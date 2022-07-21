Путін сподівається, що США забудуть про Україну, - директор ЦРУ

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian .

"Погляд Путіна на американців полягає в тому, що ми завжди страждаємо від синдрому дефіциту уваги і відволікаємося на щось інше. Я думаю, що зараз він не правий", - сказав Бернс.

Бернс зазначив, що останнім часом Путін покладається на дедалі менше коло радників.

"Він невпинно підозрілий, завжди налаштований на вразливі місця, якими може скористатися. Путін не дуже вірить у наших кращих ангелів", - додав Бернс.