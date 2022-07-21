Путин надеется, что США забудут об Украине, - директор ЦРУ

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian .

"Взгляд Путина на американцев заключается в том, что мы всегда страдаем от синдрома дефицита внимания и отвлекаемся на что-то другое. Я думаю, что сейчас он не прав", - сказал Бернс.

Бернс отметил, что в последнее время Путин полагается на все меньший круг советников.

"Он непрестанно подозрителен, всегда настроен на уязвимые места, которыми может воспользоваться. Путин не очень верит в наших лучших ангелов", - добавил Бернс.