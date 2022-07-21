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Путин надеется, что США забудут об Украине, - директор ЦРУ

Новина українською →
Украина, Четверг 21 июля 2022 23:07
Путин надеется, что США забудут об Украине, - директор ЦРУ Фото: Уильям Бернс, директор ЦРУ США (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент России Владимир Путин считает, что США забудут об Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

"Взгляд Путина на американцев заключается в том, что мы всегда страдаем от синдрома дефицита внимания и отвлекаемся на что-то другое. Я думаю, что сейчас он не прав", - сказал Бернс.

Бернс отметил, что в последнее время Путин полагается на все меньший круг советников.

"Он непрестанно подозрителен, всегда настроен на уязвимые места, которыми может воспользоваться. Путин не очень верит в наших лучших ангелов", - добавил Бернс.

Напомним, Россия якобы готова содействовать экспорту продовольствия из Украины, но после того, как будут сняты санкции по поставкам зерна из РФ.

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