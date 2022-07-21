ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін сподівається, що США забудуть про Україну, - директор ЦРУ

Новость на русском →
Україна, Четвер 21 липня 2022 23:07
Путін сподівається, що США забудуть про Україну, - директор ЦРУ Фото: Вільям Бернс, директор ЦРУ США (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Росії Володимир Путін вважає, що США забудуть про Україну.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"Погляд Путіна на американців полягає в тому, що ми завжди страждаємо від синдрому дефіциту уваги і відволікаємося на щось інше. Я думаю, що зараз він не правий", - сказав Бернс.

Бернс зазначив, що останнім часом Путін покладається на дедалі менше коло радників.

"Він невпинно підозрілий, завжди налаштований на вразливі місця, якими може скористатися. Путін не дуже вірить у наших кращих ангелів", - додав Бернс.

Нагадаємо, Росія нібито готова сприяти експорту продовольства з України, але після того, як будуть зняті санкції з постачання зерна з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень