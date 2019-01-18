Путин надеется на поражение Порошенко на выборах, - политолог

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Политолог считает, что победа Зеленского "была бы желанным сценарием для Путина"

Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется на поражение действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию политолога Александра Мотыля на "Главкоме".

По мнению политолога, проблема Украины заключается не в том, что она недостаточно изменилась, а, наоборот, в том, что она слишком изменилась и слишком быстро, что повышает ожидания населения и подрывает существующие модели поведения, и тем самым увеличивает "популярность популистов, которые утверждают, что возврата к старым временам является чрезвычайно важным".

Среди достижений Украины за последние четыре года политолог выделил: построение высококонкурентной армии и тот факт, что Украина остановила российскую агрессию; рост прямых иностранных инвестиций; рост экономики Украины; реформу образования; децентрализацию; автономию Православной церкви Украины; борьбу с коррупцией; сохранение демократии.

Вместе с тем, эксперт отметил, что несмотря на такие впечатляющие и явные изменения, большинство украинцев будет настаивать на том, что "ничего не изменилось" и что страна движется в "неправильном направлении". Тогда как, по мнению политолога, "все изменилось" и страна движется в "правильном направлении".

"Единственный способ заставить Украину приблизиться к Западной Европе - продолжать вводить очень болезненные реформы. Это было сделано - и это было болезненно, поскольку украинцы пытаются свести концы с концами, а повышение цен на газ сократило их зарплату. В то же время, похоже, олигархи почти не пострадали (на самом деле, война с Россией существенно уменьшила их активы), коррупция остается проблемой, а политики, ответственные за массовые кражи эпохи Януковича, или сбежали, или остались без наказания", - считает политолог.

Он также отметил, что "популистские призывы не лишены резонанса и могут повлиять на результат предстоящих выборов".

"Президент Петр Порошенко заслуживает победы на президентских выборах в марте, но, наверное, этого не произойдет, поскольку люди считают его ответственным за тот факт, что "ничего не изменилось" и что Украина движется в неправильном направлении". Юлия Тимошенко, бывший пылкий премьер-министр, соорганизатор "Помаранчевой революции" и политический узник режима Януковича, возглавляет популистов, обещая вернуть реформы и ввести "социальную справедливость". Она является лидером всех опросов. Второй в большинстве опросов - актер Владимир Зеленский, который поднялся к славе благодаря телевизионному освещению, которое он получил, играя обычного гражданина, который становится реформистским президентом Украины. Некоторые опросы свидетельствуют, что он обойдет Тимошенко во втором туре", - написал эксперт.

По его словам, победа Порошенко означала бы продолжение позитивных тенденций в Украине, а победа Тимошенко "может быть дестабилизирующей, особенно если она решит атаковать политическую элиту и искать скорого соглашения с Россией". Победа Зеленского, по мнению эксперта, может изменить "все", особенно если он "примет некомпетентную политику, которая позволит олигархам восстановить контроль над экономикой, поднимет инфляцию, повысив зарплаты и пенсии, и позволит российское вторжение, пренебрегая безопасностью и обороной".

"Неудивительно, что российский президент Владимир Путин надеется и обязан делать все возможное для того, чтобы добиться поражения Порошенко, что может быть лучшей причиной для переизбрания действующего президента. Тимошенко подошла бы лучше, чем Порошенко для Путина, но, будучи непредсказуемой, могла бы быть причиной для беспокойства. Победа Зеленского была бы желанным сценарием для Путина. По иронии судьбы, из-за неспособности признать, что на самом деле все изменилось, украинцы могут попасть в самый худший из всех возможных миров - возврат к предыдущему состоянию и в объятия России", - написал он.