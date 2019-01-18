Путін сподівається на поразку Порошенка на виборах, - політолог

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Політолог вважає, що перемога Зеленського "була б омріяним сценарієм для Путіна"

Президент Російської Федерації Володимир Путін сподівається на поразку чинного президента України Петра Порошенка на майбутніх виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію політолога Олександра Мотиля на "Главкомі".

На думку політолога, проблема України полягає не в тому, що вона недостатньо змінилася, а, навпаки, в тому, що вона занадто змінилася і занадто швидко, що підвищує очікування населення і підриває існуючі моделі поведінки, і тим самим збільшує "популярність популістів, які стверджують, що повернення до старих часів є надзвичайно важливим".

Серед досягнень України за останні чотири роки політолог виділив: побудову висококонкурентної армії і той факт, що Україна зупинила російську агресію; зростання прямих іноземних інвестицій; зростання економіки України; реформу освіти; децентралізацію; автономію Православної церкви України; боротьбу з корупцією; збереження демократії.

Разом з тим, експерт зазначив, що незважаючи на такі вражаючі і явні зміни, більшість українців наполягатиме на тому, що "нічого не змінилося" і що країна рухається в "неправильному напрямку". Тожі як, на думку політолога, "все змінилося" і країна рухається в "правильному напрямку".

"Єдиний спосіб змусити Україну наблизитися до Західної Європи - продовжувати запроваджувати надзвичайно болісні реформи. Це було зроблено - і це було болюче, оскільки українці намагаються звести кінці з кінцями, а підвищення цін на газ скоротило їхню зарплату. Водночас, схоже, олігархи майже не постраждали (насправді, війна з Росією суттєво зменшила їхні активи), корупція залишається проблемою, а політики, відповідальні за масові крадіжки епохи Януковича, або втекли, або залишилися без покарання", - вважає політолог.

Він також зазначив, що "популістські заклики не позбавлені резонансу і можуть вплинути на результат майбутніх виборів".

"Президент Петро Порошенко заслуговує перемоги на президентських виборах у березні, але, напевно, цього не станеться, оскільки люди вважають його відповідальним за той факт, що "нічого не змінилося" і що Україна рухається в "неправильному напрямку". Юлія Тимошенко, палкий колишній прем'єр-міністр, співорганізаторка "Помаранчевої революції" і політичний в'язень за режиму Януковича, очолює популістів, обіцяючи повернути реформи і запровадити "соціальну справедливість". Вона є лідером всіх опитувань. Другий у більшості опитувань - актор Володимир Зеленський, який піднявся до слави завдяки телевізійному висвітленню, яке він отримав, граючи звичайного громадянина, який стає реформістським президентом України. Деякі опитування свідчать, що він обійде Тимошенко у другому турі", - написав експерт.

За його словами, перемога Порошенка означала б продовження позитивних тенденцій в Україні, а перемога Тимошенко "може бути дестабілізуючою, особливо якщо вона вирішить атакувати політичну еліту і шукати швидкої угоди з Росією". Перемога Зеленського, на думку експерта, може змінити "все", особливо якщо він "прийме некомпетентну політику, яка дозволить олігархам відновити контроль над економікою, підніме інфляцію, підвищивши зарплати і пенсії, і дозволить російське вторгнення, нехтуючи безпекою і обороною".

"Не дивно, що російський президент Володимир Путін сподівається і зобов'язаний робити все можливе для того, щоб домогтися поразки Порошенка, що може бути найкращою причиною для переобрання чинного президента. Тимошенко підійшла б краще, ніж Порошенко для Путіна, але, будучи непередбачуваною, могла б бути причиною для занепокоєння. Перемога Зеленського була б омріяним сценарієм для Путіна. За іронією долі, через нездатність визнати, що насправді все змінилося, українці можуть потрапити до найгіршого з усіх можливих світів - повернення до попереднього стану і в обійми Росії. ", - написав він.

