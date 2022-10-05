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Путін може змінити "спеціальну військову операцію" на контртерористичну, - експерт

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська, Уляна Безпалько

Президент Росії Володимир Путін може змінити формат війни в Україні - перейменувати "спеціальну військову операцію" на контртерористичну. Це означатиме відсутність виплат надбавок російським окупантам та нічого не змінить для України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк.

"Контртерористична операція проводиться виключно на території Російської Федерації і не передбачає виплат надбавок військовослужбовцям. Тобто всі ті, хто воює в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях, перестануть отримувати надбавки. Це один із можливих варіантів розвитку подій, бо в них реальний брак ресурсів, зокрема фінансових", - каже експерт.

За даними Кевлюка, для України це перейменування нічого суттєво не змінить.

"Для нас нічого не зміниться. Те, що вони для себе змінили якісь внутрішньополітичні та адміністративно-територіально формати, ніяк не впливає на наші плани. Для росіян можливі такі зміни. На тих землях, які на думку Кремля анексовані і проголошені російськими, "спеціальна військова операція" може бути переформатована в контртерористичну", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські резервісти та члени "добровольчих" загонів скаржилися, що російська влада не виплатила раніше обіцяні кошти.

Як повідомлялося, окупанти не вивозять тіла рядових солдатів з поля бою, щоб не платити гробові. Так, наприклад, окупанти вивезли загиблого замполіта зі Святогірська, залишивши тіла інших військових гнити у лісах. Незабаром замполіта поховали з почестями, а родина отримала виплати.

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Війна в Україні