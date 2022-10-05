Путин может сменить "специальную военную операцию" на контртеррористическую, - эксперт

Президент России Владимир Путин может изменить формат войны в Украине - переименовать специальную военную операцию в контртеррористическую. Это будет означать отсутствие выплат надбавок российским оккупантам и ничего не изменит для Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк.
"Контертерористическая операция проводится исключительно на территории Российской Федерации и не предусматривает выплат надбавок военнослужащим. То есть все воюющие в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях перестанут получать надбавки. Это один из возможных вариантов развития событий, потому что у них реальная нехватка ресурсов, в том числе финансовых", - говорит эксперт.
По данным Кевлюка, для Украины это переименование ничего существенно не изменит.
"Для нас ничего не изменится. То, что они для себя изменили какие-то внутриполитические и административно-территориальные форматы, никак не влияет на наши планы. Для россиян возможны такие изменения. На тех землях, которые по мнению Кремля аннексированы и провозглашены российскими, "специальное военная операция" может быть переформатирована в контртеррористическую", - добавил эксперт.
Напомним, ранее стало известно, что российские резервисты и члены "добровольческих" отрядов жаловались, что российские власти не выплатили ранее обещанные денежные средства.
Как сообщалось, оккупанты не вывозят тела рядовых солдат с поля боя, чтобы не платить гробовые. Так, например, оккупанты вывезли погибшего замполита из Святогорска, оставив тела других военных гнить в лесах. Вскоре замполита похоронили с почестями, а семья получила выплаты.
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