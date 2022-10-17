Путін може завдати ядерного удару, аби нав’язати Україні "свій мир", - Німеччина

За його словами, напад російського президента Володимира Путіна на Україну не став несподіванкою для його служби.

"Путін залишає за собою право піти на застосування ядерної зброї та в цілому справа може дійти до використання тактичної ядерної зброї в Україні", - заявив Каль.

За його словами, у разі такого сценарія РФ буде прагнути нав'язати продиктований мир Україні. Також він підкреслив, що з російської сторони немає жодних ознак готовності йти на компроміс у можливих переговорах з Україною.

"Поразка у війні проти України з погляду РФ може нести екзистенційну загрозу правлінню Путіна. Проте наразі не має жодних даних на те, що Росія планує застосувати стратегічну або тактичну ядерну зброю", - додав розвідник.