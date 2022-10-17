Путин может нанести ядерный удар, чтобы навязать Украине "свой мир", - Германия

По его словам, нападение российского президента Владимира Путина на Украину не стало неожиданностью для его службы.

"Путин оставляет за собой право пойти на применение ядерного оружия и в целом дело может прийти к использованию тактического ядерного оружия в Украине", - заявил Каль.

По его словам, в случае такого сценария РФ будет стремиться навязать продиктованный мир Украине. Также он подчеркнул, что у российской стороны нет никаких признаков готовности идти на компромисс в возможных переговорах с Украиной.

"Поражение в войне против Украины с точки зрения РФ может нести экзистенциальную угрозу правлению Путина. Однако пока нет никаких данных на то, что Россия планирует применить стратегическое или тактическое ядерное оружие", - добавил разведчик.