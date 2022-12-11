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Путін може втратити підтримку провоєнної спільноти через нездатність виконати обіцянку "захистити" Донбас, - ISW

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Керівник Кремля Володимир Путін втрача підтримку провоєнної спільноти через те, що війська РФ не змогли витіснити українські сили з артилерійської зони тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російський військовий злочинець Ігор Гіркін прямо розкритикував свого диктатора за те, що той не зміг "захистити" Донбас, що було визначено однієї з цілей "СВО".

"Гіркін зокрема відреагував на те, що президент РФ

Водночас аналітики додають, що російський диктатор не стримав обіцянки

Основні висновки:

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Війна Росії проти України