Руководитель Кремля Владимир Путин может потерять поддержку провоенного сообщества из-за того, что войска РФ не смогли вытеснить украинские силы из артиллерийской зоны временно оккупированного Донецка.
Аналитики отмечают, что российский военный преступник Игорь Гиркин прямо подверг критике своего диктатора за то, что тот не смог "защитить" Донбасс, что было определено одной из целей "СВО".
"Гиркин, в частности, отреагировал на то, что президент РФ
В то же время, аналитики добавляют, что российский диктатор не сдержал обещания
Основные выводы:
Неназванный источник в Министерстве обороны США заявил, что Пентагон больше не настаивает на том, чтобы Украина воздерживалась от ударов по военным целям в России, учитывая продолжающуюся российскую кампанию систематического уничтожения украинской критической инфраструктуры.
Российские войска нанесли удары по украинской инфраструктуре, используя большее количество беспилотников иранского производства, чем в предыдущие недели.
Российские власти все чаще импортируют чеченских чиновников и войска для обеспечения административных режимов оккупированных территорий.
ВСУ продолжали контрнаступление в направлении Сватового и вели наземные удары вблизи Кременной.
Российские войска продолжали попытки продвинуться в направлении Бахмута и в районе города Авдеевка-Донецк и защитить свои позиции на западе Донецкой области.
Российские власти планируют запустить в РФ и на оккупированных территориях Украины программы по подготовке детей к военной службе.
Российские войска в оккупированной Донецкой области отбирают гражданскую коммунальную технику для строительства оборонительных сооружений.