Аналитики отмечают, что российский военный преступник Игорь Гиркин прямо подверг критике своего диктатора за то, что тот не смог "защитить" Донбасс, что было определено одной из целей "СВО".

"Гиркин, в частности, отреагировал на то, что президент РФ

В то же время, аналитики добавляют, что российский диктатор не сдержал обещания

Основные выводы: